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В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки

Следственное управление УМВД России по городу Пскову принимает все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры для установления объективной картины ДТП с участием мотоцикла на улице Энтузиастов и привлечения к ответственности виновного лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, комментируя публикацию опасения матери погибшей девочки в том, что виновник ДТП избежит наказания. 

«На каждом этапе предварительного расследования следственным органом занималась принципиальная позиция, основанная на требованиях закона», - подчеркнули в УМВД. В настоящее время завершается проведение необходимого комплекса следственных действий, в полном объеме собрана доказательственная база. В течение месяца уголовное дело будет направлено в суд.

Днём 7 апреля 6-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой. Автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов, а мотоцикл поехал дальше и сбил ребёнка. От полученных травм девочка умерла в больнице. Водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. После выписки из больницы виновника ДТП заключили под стражу, было возбуждено уголовное дело. В его крови обнаружили 1,3 промилле алкоголя, прав категории А мужчина не имеет. Скорость мотоцикла в момент аварии была около 110 км/ч.  

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