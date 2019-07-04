Иван Штылин принял участие в заседании литературного клуба в Пустошке

17:13, 04 июля 2019, ПАИ

Председатель комитета по физкультуре и спорту Псковской области Иван Штылин принял участие в заседании литературного клуба «Свеча» в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

Вечер, посвящённый 130-летию Анны Ахматовой, проходил в рамках регионального проекта «Единый день писателя-юбиляра». Ведущая вечера, библиотекарь Татьяна Козлова, рассказала о жизни и творчестве поэтессы Серебряного века. На книжно-иллюстративной выставке «Исповедь женской души» были представлены материалы о жизни и творчестве поэтессы.

В финале состоялись перевыборы председателя литературного клуба «Свеча». Нина Корогод, возглавлявшая литературный клуб с 1993 года, попросила освободить её от занимаемой должности. Большинством голосов председателем клуба избрана Наталья Гусарова.