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Общество

Более 20 иностранцев торжественно принесли присягу РФ в Пскове

4 июля более 20 иностранцев торжественно принесли присягу РФ в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, церемония состоялась при участии общественников.

«Быть гражданином России не только почетно, но и ответственно,— подчеркнул в своем приветственном слове начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Алексей Пятериков.— Став российским гражданином, вы приобретаете права, гарантированные государством, а также обязанности. Прошу вас строго соблюдать законы России, уважительно относиться к представителям разных национальностей, уважать язык и культуру страны, чтить ее богатую историю и традиции».

Большинство иностранцев прибыли из Белоруссии, Украины, Молдовы и Таджикистана. «И все они с особым настроением ждали этого знаменательного дня. Теперь им предстоит не менее важная процедура получения российских паспортов», - отметили в УМВД.

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Илья Можаев пожелал собравшимся с честью нести по жизни звание гражданина России.

Приносить присягу должны все иностранцы, принимающие гражданство Российской Федерации, за исключением несовершеннолетних и недееспособных лиц. 

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