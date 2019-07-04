Сбор биоматериалов для создания коллекции крови диабетиков проведут в Псковской областной больнице

19:29, 04 июля 2019, ПАИ

Сбор биоматериалов для создания коллекции образцов крови людей с диабетом второго типа планируется провести в Псковской областной клинической больнице, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта в Петербурге и городской больнице Святого Георгия. Как пишет РИА Новости, команда генетиков из Санкт-Петербургского государственного университета и Тартуского университета запустила совместный проект по созданию коллекции такой крови, которая сможет помочь понять, из-за чего возникает заболевание и какие меры нужно предпринять для его предотвращения.

Заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Андрей Глотов отметил, что сейчас диагноз ставится на основе многих факторов, когда заболевание уже появилось и прогрессирует, а инструментов раннего выявления практически не существует. Эту задачу предстоит решить петербургским и эстонским ученым. Они намерены создать масштабную коллекцию генетического материала и образцов крови людей, страдающих диабетом второго типа.

Ученые надеются, что анализ и сопоставление геномов нескольких тысяч диабетиков и большого количества здоровых людей поможет им выделить гены, в которых мутации возникают из-за того, что клетки прекращают реагировать на инсулин, а уровень глюкозы в крови повышается.

Научный проект будет создаваться в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония 2014-2020».