Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод

20:35, 04 июля 2019, ПАИ

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов. Как пишет РИА Новости, это следует из проекта постановления правительства.

Отмечается, что ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также лекарственных растений. При этом Минсельхоз указывает на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что переработка и оборот грибов и ягод — это социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста.