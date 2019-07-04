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Общество

Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов. Как пишет РИА Новости, это следует из проекта постановления правительства.

Отмечается, что ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также лекарственных растений. При этом Минсельхоз указывает на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что переработка и оборот грибов и ягод — это социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста.

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