Новые музыкальные инструменты получат школы искусств Псковской области

19:48, 04 июля 2019, ПАИ

Новые музыкальные инструменты получат школы искусств Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, материально-техническое оснащение коснется в этом году Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского в Великих Луках, Себежской детской школы искусств и Новоржевской детской школа искусств имени Б. С. Трояновского.

На эти цели направят около 16 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». При этом, как пояснили в пресс-службе, материальную базу образовательных учреждений сферы культуры продолжат обновлять и в дальнейшем.

В рамках этого нацпроекта к 2024 году областные власти планируют увеличить количество сельских культурно-досуговых объектов, ряд библиотек переоборудуют по модельному стандарту. Также больше творческих коллективов могут рассчитывать на получение грантовой поддержки.

В пресс-службе администрации области также рассказали, что 4 июля представители регионального комитета по культуры приняли участие в заседании рабочей группы по направлению «Культура» при Государственном совете России в формате видеоконференцсвязи.

Директор департамента науки и образования Минкульта Наталия Шутенко отметила, что мониторинг потребности в кадрах в сфере культуры показал острую нехватку педагогических кадров в детских школах искусств по разным направлениям. По ее словам, этот вопрос прорабатывается вместе с Министерством просвещения России. «Мы предлагаем либо ввести категорию педагога детских школ искусств в программу «Земский учитель», либо запустить аналогичную программу для сферы культуры», – сообщила она.

Кроме этого, на заседании обсудили реализацию международных и всероссийских проектов для музыкально одаренных детей, обучающихся в детских школах искусств.