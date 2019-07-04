Псковичка заняла 6 место на Чемпионате мира по танцам в Португалии (ВИДЕО)

20:14, 04 июля 2019, ПАИ

Псковичка Анастасия Алексеева заняла 6-е место из 25-ти на Чемпионате мира по танцам «Dance World Cup» в португальском городе Брага. Об этом она сообщила в своем Instagram. Девушка выступала в номинации «Senior Solo Hip Hop, Street Dance and Commercial» – индивидуальном выступлении с элементами хип-хоп и уличных танцев.

Ранее она заняла 1-е место на отборочном туре в Орле, после чего обратилась за помощью к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, чтобы ей оказали содействие в поездке. Глава региона поддержал псковичку и выделил на поездку из резервного фонда губернатора 60 тысяч рублей.

«Спасибо губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за поддержку!» – написала спортсменка в своем Instagram.

Выступление Анастасии Алексеевой на Dance World Cup

Анастасия Алексеева учится на 4-м курсе отделения хореографического творчества Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова