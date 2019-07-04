Концерт лауреата международных конкурсов Любови Басурмановой состоится в Изборской крепости 7 июля

21:02, 04 июля 2019, ПАИ

Концерт лауреата международных конкурсов Любови Басурмановой состоится в Изборской крепости 7 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», в авторской программе «Песней наполнено сердце мое» прозвучат сказания, народные и авторские песни, музыка на гуслях и других народных инструментах.

Любовь Басурманова – композитор, певица, исполнительница на концертных звончатых 48-струнных гуслях и других народных инструментах. В её репертуаре – былины и сказы, духовные стихи, народные и авторские песни, инструментальная музыка.

Помимо гуслей, в сольных программах звучат другие русские народные инструменты: свирель, окарина, варган, ложки, саратовская гармоника. Концерт начнется в 19:00. Вход свободный.