В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа

21:28, 04 июля 2019, ПАИ

В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа. Как пишет DELFI Эстония, об этом сообщается в группе «Подслушано Ивангород [ИВН]» в социальной сети «ВКонтакте». «Это ценная балтийская нерпа! Не обижайте ее, пожалуйста!» - пишут в комментариях.

Специалисты из другой группы «ВКонтакте» «Спасение тюленей 699-23-99» подтвердили, в Нарве и Ивангороде, недалеко от Нарвского водохранилища, «преспокойно отдыхает» балтийская нерпа, прошедшая туда из Балтики по реке Нарва. Отмечается, что нерпа здорова и не нуждается в помощи человека. Граждан попросили не беспокить редкое животное.