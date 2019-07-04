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Общество

В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа

Фото Романа Александровича в группе «Подслушано Ивангород [ИВН]» в социальное сети «ВКонтакте»

В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа. Как пишет DELFI Эстония, об этом сообщается в группе «Подслушано Ивангород [ИВН]» в социальной сети «ВКонтакте». «Это ценная балтийская нерпа! Не обижайте ее, пожалуйста!» - пишут в комментариях.

Фото Романа Александровича в группе «Подслушано Ивангород [ИВН]» в социальное сети «ВКонтакте»

Специалисты из другой группы «ВКонтакте» «Спасение тюленей 699-23-99» подтвердили, в Нарве и Ивангороде, недалеко от Нарвского водохранилища, «преспокойно отдыхает» балтийская нерпа, прошедшая туда из Балтики по реке Нарва. Отмечается, что нерпа здорова и не нуждается в помощи человека. Граждан попросили не беспокить редкое животное.

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