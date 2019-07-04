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Общество

17 подростков нарушили правила дорожного движения в Великих Луках за полгода

Ряд нарушений правил дорожного движения, допущенные детьми в возрасте до 16 лет, выявили сотрудники ГИБДД в Великих Луках за последние 6 месяцев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из них 5 пешеходов, 11 велосипедистов и один мотоциклист.

Такие цифры прозвучали в ходе заседания Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки с участием начальника ОМВД России по городу Великие Луки Дмитрия Кислицина. Открыл заседание председатель Общественного совета при ОМВД Валерий Муравьев. Главной темой для обсуждения стали меры, предпринимаемые для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки Ольга Воробьева рассказала, что обсуждаемая проблема волнует сегодня не только заинтересованные ведомства, но и все общество в целом. Госавтоинспекция города продолжает планомерную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Она добавила, в частности, что многие мероприятия профилактической направленности в течение учебного года осуществляются совместно с управлением образования. Их целью является обучение детей и подростков правилам дорожного движения в образовательных учреждениях, а также совершенствование навыков безопасного поведения на практике. 

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