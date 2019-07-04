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Общество

Молодые поэты могут подать заявку на участие в фестивале «Словенское поле» до 14 июля

Оргкомитет фестиваля «Словенское поле» принял решение о продлении срока приёма заявок в номинацию «Словенские ключи» до 14 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России, такое решение принято в связи с обращениями молодых поэтом.

Номинация «Словенские ключи» поэтического конкурса «Словенское поле» учреждена для молодых поэтов в возрасте до 27 лет включительно. Для участников этой номинации не устанавливаются ограничения по тематике произведений, то есть молодые авторы могут направлять на конкурс любые произведения. При этом, за произведения исторической тематики жюри начисляет дополнительные баллы при оценке произведений конкурсантов.

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» ежегодно проводится в Изборске и Пскове в последние выходные июля. В этом году фестиваль пройдет 26-28 июля.

Псковичи и гости области могут услышать стихи участников 27 июля – в нескучном садике музея-заповедника «Изборск» и 28 июля – в концертном зале Псковского областного колледжа искусств.

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