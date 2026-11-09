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Общество

Большой этнографический диктант продолжается в Псковской области

Куньинская районная библиотека стала одной из площадок XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» сегодня, 9 ноября. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Фото: газета «Пламя»

Большой этнографический диктант – просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Цель акции – оценка уровня этнографической грамотности граждан и их знаний о народах, проживающих на территории России, а также привлечение внимания общественности к необходимости формирования эффективных инструментов поддержания межнационального мира и согласия в многонациональной стране.

В международной просветительской акции в Куньинской библиотеке приняли участие две категории участников: взрослые и юные (до 16 лет). Среди взрослых участников были представители разных профессий: социальные работники, работники библиотеки, краеведческого музея, Дома культуры, детской школы искусств, Куньинской СОШ, депутаты районного Собрания.

Было представлено два блока вопросов: для взрослой аудитории – 30, для юных участников – 20. На выполнение заданий отводилось 45 минут. По мнению участников, вопросы были сложными, но интересными, вызывающими желание узнать больше о культуре и традициях народов, населяющих Россию. Особенностью этого года стали видеовопросы участников СВО и представителей разных народов России.

Проверка написанных работ будет проходить на площадке диктанта, результаты станут известны после 12 ноября 2026 года. Ответы на вопросы диктанта можно узнать на сайте мирэтно.рф или в районной библиотеке. Всем желающим будут предоставлены сертификаты.

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