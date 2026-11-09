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Общество

Как снизить риск диабета у беременных, рассказали врачи

О важности контроля сахарного диабета в период беременности напомнили специалисты Псковского перинатального центра.

Фото: ПАИ

Сахарный диабет – хроническое заболевание, при котором из‑за дефицита или нарушения работы инсулина в крови повышается уровень глюкозы. Инсулин выступает в роли ключа, который позволяет клеткам получать сахар для выработки энергии. При сбое этого механизма избыток глюкозы остаётся в кровотоке и постепенно повреждает сосуды.

Беременность создаёт значительную нагрузку на организм, поэтому неконтролируемый диабет несёт серьёзный риск как для женщины, так и для плода. Среди тяжёлых последствий заболевания у взрослых медики называют диабетическую ретинопатию, нередко приводящую к слепоте, а также повышенную вероятность инфарктов и инсультов из‑за ухудшения состояния сосудистой системы. К числу опасных осложнений относят синдром диабетической стопы, который способен стать причиной ампутации, и хроническую почечную недостаточность, развивающуюся на фоне снижения фильтрационной функции почек.

При этом врачи подчёркивают: при грамотном подходе диабет поддаётся контролю. Существенную роль играет регулярная физическая активность. В частности, беременным женщинам особенно полезны прогулки на свежем воздухе, поскольку они помогают поддерживать оптимальный вес и повышают чувствительность тканей к инсулину.

Не менее значимым фактором остаётся сбалансированное питание. Медики рекомендуют ежедневно включать в рацион не менее 500 граммов овощей и фруктов, одновременно сокращая потребление продуктов с пустыми калориями – фастфуда, сладкой газировки и выпечки. Важно следить за содержанием жиров и углеводов в пище, не исключая их полностью, но делая выбор в пользу сложных углеводов, например каш, вместо простых, к которым относится сахар.

Обязательными условиями сохранения здоровья врачи считают отказ от употребления алкоголя и табака, а также работу над снижением уровня стресса: он способен провоцировать рост глюкозы в крови. Для своевременного выявления отклонений необходимо систематически контролировать показатели сахара, артериального давления и холестерина, строго следовать назначениям лечащего врача и регулярно проходить медицинские осмотры.

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