На занятия по генеалогии приглашают псковичей

20:42, 09 ноября 2026, ПАИ

В Псковской центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова прошло первое занятие из цикла «Изучаем семейную историю», который ведёт генеалог и краевед Елена Клевцова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Теперь с интервалом в две недели читатели ЦГБ будут знакомиться с методикой изучения истории своих семьи и рода.

На первой встрече Елена Клевцова рассказала, как возникла наука генеалогия, с какими другими науками она пересекается, каковы её законы, зачем в 1955 году был составлен «Государев родословец», как церковь повлияла на то, что людям приходилось изучать свою родословную, и почему генеалогией занимаются необязательно профессионалы.

Собравшиеся в библиотеке также узнали, почему в первые годы советской власти генеалогия стала опальной наукой, какой урон ей нанесли войны и как эта дисциплина сохранилась благодаря изучению советскими учёными родословной классиков российской культуры.

Кроме того, Елена Клевцова объяснила, какие мифы сопутствуют генеалогии, почему искусственный интеллект не всесилен в поиске информации о предках и работа в архивах требует много времени и сил, а также сколько интересного о своих предках можно почерпнуть из документов прошлого века об имущественных спорах и из судебных материалов.

Генеалог также подчеркнула, что начинать надо не с запросов в государственные архивы, а с изучения сохранившихся в семье материалов: документов, фотоальбомов, записочек, даже поздравительных открыток. А важнее всего успеть опросить всех своих пожилых родственников, которые ещё помнят общих предков и могут объяснить, кто именно запечатлён на старых фотографиях.

Елена Клевцова также объяснила, почему такие рассказы надо записывать на диктофон и как лучше вести беседу со стариками, чтобы те могли заново прожить какие-то важные события и вспомнить интересные детали.

Помимо этого, собравшиеся узнали, что сканирование документов иногда позволяет выявить на них трудночитаемые надписи, что важно систематизировать собранные материалы (иначе домашний архив может превратиться в хаос) и что хранить их надо таким образом, чтобы на них не попадал свет и они не подверглись порче из-за сырости.

Лектор также посоветовала вести дневники и писать мемуары, которые могут стать бесценным источником информации для потомков, ведь архивные документы не сохраняют интересных бытовых деталей и не могут рассказать о характере и привычках людей.

Участники встречи интересовались, где искать информацию, которую предки намеренно скрывали (например, о репрессированных), что делать, если на деревенском кладбище остались только кресты и нет никаких надписей, как быть, если предка звали Иван Иванович, а людей с такими данными и того же года рождения слишком много, и как лучше оформлять найденные материалы, чтобы это было и понятно, и красиво. А библиотекари спросили, что саму Елену Клевцову побудило заняться генеалогией. В ответ она рассказала, что в 15 лет выступила с докладом о романе «Два капитана» на краеведческих чтениях и её поцеловал в щёку сам «великий псковский краевед» Натан Левин и что примерно в том же возрасте ей стало интересно узнать историю своей семьи, после чего она замучила бабушку вопросами.

Напомним, что в августе этого года в библиотеке на Конной состоялась презентация двухтомника «Исторические кладбища Пскова» Е. С. Клевцовой и В. Н. Косырева, на которой выяснилось, что даже при очень небольшом количестве исходной информации можно восстановить историю жизни давно ушедших людей. После этого по запросу читателей сотрудники ЦГБ решили пригласить Елену Клевцову вести занятия для тех, кто желает изучать историю своего рода.