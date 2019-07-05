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Общество

Три экскурсии для сборных групп организует Псковский музей 6 июля

6 июля Псковский музей-заповедника организует три экскурсии для сборных групп, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В 12:00 состоится экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек). Сбор по адресу Кремль, 4. Участники узнают историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомятся с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышат рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут о святынях и иконах главного храма Псковской области.

На 14:00 запланирована экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Сбор на Некрасова, 7. Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

В 16:00 состоится экскурсия в Дом-музей Ленина (Плехановский посад, переулок «Искры», 5). Посетители дома-музея смогут познакомиться с типичной посадской усадьбой начала XX века, узнать о нелегальных собраниях социал-демократов, о «Псковском совещании» и становлении газеты «Искра». Здесь же можно познакомиться с методами перевозки нелегальной литературы и особенностями переписки между революционерами.

Записаться на экскурсии можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.

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