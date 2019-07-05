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Елена Полонская поблагодарила специалистов за порядок и чистоту на улицах Пскова в дни Ганзы

Фото: Дарья Хваткова

В ходе координационного совещания и. п главы Пскова Елена Полонская поблагодарила сотрудников, которые обеспечивали порядок и безопасность в Пскове во время празднования 39-х Международных Ганзейских Дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Жители и гости Пскова высоко оценили слаженную работу волонтеров, сотрудников УМВД, ГИБДД, Росгвардии, всех служб безопасности, - сказала она. - Хочется также поблагодарить администрацию Пскова за проведенную работу. Многие гости отметили безупречную чистоту улиц города в дни проведения 39-х Международных Ганзейских Дней. Также выражаю благодарность и администрации Псковской области. Нам бы не удалось столько всего сделать для города, реализовать такое большое количество проектов без поддержки региона».

На что присутствующий на совещании заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков заметил, что Псков «был и остается в приоритете у областной власти».

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