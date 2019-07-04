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В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб

В Великолукском районе произошло дорожно-транспортного происшествие, в котором погиб молодой человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 4 июля в 19:20 на 300 километре автомобильной дороги Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки. 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения и врезался в дерево. В результате ДТП водитель погиб на месте.

Еще одно ДТП произошло в Великолукском районе в 17:27 на 466-ом километре трассы Москва-Балтия. 52-летний водитель сел за руль автомобиля Lifan -215800 после распития спиртного. Во время поездки нарушил требование предписывающего дорожного знака 4.1.2 «Движение направо», и столкнулся с автомобилем Volvo FM с полуприцепом ЧМЗАП 99903, которым управлял 38-летний мужчина. В результате аварии пострадал водитель Lifan -215800.

Всего за 4 июля в Псковской области зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и один человек получил ранения различной степени тяжести.

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