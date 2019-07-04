Три жителя Пскова утонули в водоемах в июне

09:57, 05 июля 2019, ПАИ

В июне вне территории городского пляжа утонули трое жителей Пскова, двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения, рассказал на координационном совещании 4 июля председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В июне в Пскове зарегистрировано 16 пожаров, пять из них произошли в жилом секторе. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.

«Несколько пожаров произошли в неэксплуатируемых зданиях. К сожалению, в таких домах не снижается количество пожаров, - добавила заместитель начальника ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Олеся Васильева. - Это говорит о том, что в них свободный доступ. Сейчас к Ганзейским дням большая часть этих строений была закрыта. И очень хочется, чтобы и дальше так продолжалось».

На контроле у комитета по ГО и ЧС находилось пять штормовых предупреждений. Было зафиксировано 13 фактов падений деревьев. «Тут надо отдать должное сотрудникам Управления городского хозяйства, которые очень оперативно эти деревья убирали», - отметил Владимир Воробьев.

В службу ЕДДС поступило 3800 обращений, 2400 из которых касались городского хозяйства. По словам Владимира Воробьева, обращения обрабатываются, по всем осуществляется обратная связь.