Количество ДТП на улицах Пскова сократилось на 5%

10:22, 05 июля 2019, ПАИ

За прошедшие полгода количество дорожно-транспортных происшествий на улицах Пскова удалось снизить на 5%, доложил начальник ГИБДД УМВД РФ по Пскову Владимир Папорт на координационном совещании по итогам июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За 6 месяцев нынешнего года выявлено свыше 8000 административных материалов, более 200 пешеходов привлечены к административной ответственности, задержаны 246 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 41 материал направлен в органы дознания за повторностью управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Только за четыре Ганзейских дня у нас задержано 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них в трех случаях граждане повторно сели за руль в нетрезвом состоянии», - сказал Владимир Папорт.

В суды направлено 604 материала о грубых нарушениях правил дорожного движения, в отношении 75 нарушителей применен административный арест. В отношении 228 водителей принято решение о лишении права управления.