Власти Пскова: Более полутысячи горожан официально числятся безработными

10:02, 05 июля 2019, ПАИ

В службе занятости на данный момент в статусе безработных состоят 594 жителя Пскова. Уровень безработицы составляет 0,44 %. Этот показатель ниже среднего по области, рассказала и. о. заместителя директора - начальника отделения ГКУ «Областной Центр Занятости населения» по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова на координационном совещании по итогам июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

При этом в городе открыто 3488 вакансий. Городская служба занятости совместно с работодателями провели в этом году семь ярмарок вакансий. Очередное такое мероприятия запланировано на август.

На время летних каникул трудоустроены 238 несовершеннолетних.