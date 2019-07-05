Власти Пскова: Более полутысячи горожан официально числятся безработными
В службе занятости на данный момент в статусе безработных состоят 594 жителя Пскова. Уровень безработицы составляет 0,44 %. Этот показатель ниже среднего по области, рассказала и. о. заместителя директора - начальника отделения ГКУ «Областной Центр Занятости населения» по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова на координационном совещании по итогам июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
При этом в городе открыто 3488 вакансий. Городская служба занятости совместно с работодателями провели в этом году семь ярмарок вакансий. Очередное такое мероприятия запланировано на август.
На время летних каникул трудоустроены 238 несовершеннолетних.