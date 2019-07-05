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Общество

Власти Пскова: Более полутысячи горожан официально числятся безработными

В службе занятости на данный момент в статусе безработных состоят 594 жителя Пскова. Уровень безработицы составляет 0,44 %. Этот показатель ниже среднего по области, рассказала и. о. заместителя директора - начальника отделения ГКУ «Областной Центр Занятости населения» по Пскову и Псковскому району Анастасия Анкудинова на координационном совещании по итогам июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

При этом в городе открыто 3488 вакансий. Городская служба занятости совместно с работодателями провели в этом году семь ярмарок вакансий. Очередное такое мероприятия запланировано на август.

На время летних каникул трудоустроены 238 несовершеннолетних.

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