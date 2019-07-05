Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы

10:01, 05 июля 2019, ПАИ

Связь 4G заработала в районе проведения Кургана Дружбы от мобильных операторов МТС и Мегафон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на начальника регионального управления цифрового развития и связи Дениса Матвеева.

По его словам, в районе Кургана Дружбы завершили установку антенно-мачтового сооружения: со 2 июля на участке обеспечено покрытие сетей МТС, а 4 июля заработала мобильная связь Мегафон.

«Этому предшествовала большая работа по установке специальной вышки и подключению оборудования двух компаний, которые выступили нашими социальными партнерами в проведении этого мероприятия», – отметил Денис Матвеев. Он подчеркнул, что после подключения электрических сетей до антенно-мачтового сооружения Мегафон останется на Кургане Дружбы на постоянной основе для обеспечения связи.

Также, добавил Денис Матвеев, Мегафон обеспечит связью работу молодежного форума «Без границ», который пройдет с 16 по 21 июля в Себежском районе. Кроме этого, в палаточном лагере появятся бесплатные точки доступа к беспроводному интернету.