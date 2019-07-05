0
11:45
Медовый фестиваль состоится в Пскове 17 августа
10:26
С 1 октября оклады военных и правоохранителей вырастут на 4,3%
10:01
Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы
09:50
Елена Полонская поблагодарила специалистов за порядок и чистоту на улицах Пскова в дни Ганзы
09:18
Делегация Псковской области защищает заявку на включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
22:46
Молодые поэты могут подать заявку на участие в фестивале «Словенское поле» до 14 июля
21:28
В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
Еще новости
Общество

Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы

Связь 4G заработала в районе проведения Кургана Дружбы от мобильных операторов МТС и Мегафон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на начальника регионального управления цифрового развития и связи Дениса Матвеева.

По его словам, в районе Кургана Дружбы завершили установку антенно-мачтового сооружения: со 2 июля на участке обеспечено покрытие сетей МТС, а 4 июля заработала мобильная связь Мегафон.

«Этому предшествовала большая работа по установке специальной вышки и подключению оборудования двух компаний, которые выступили нашими социальными партнерами в проведении этого мероприятия», – отметил Денис Матвеев. Он подчеркнул, что после подключения электрических сетей до антенно-мачтового сооружения Мегафон останется на Кургане Дружбы на постоянной основе для обеспечения связи.

Также, добавил Денис Матвеев, Мегафон обеспечит связью работу молодежного форума «Без границ», который пройдет с 16 по 21 июля в Себежском районе. Кроме этого, в палаточном лагере появятся бесплатные точки доступа к беспроводному интернету.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Курган Дружбы
Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы Жители Дновского района посетят Курган Дружбы Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности Псковский губернатор пригласил гостей на Курган Дружбы Программа юбилейного Кургана Дружбы в Псковской области: Когда и где пройдет, что посмотреть На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь на Кургане Дружбы Вера Емельянова о Кургане Дружбы: Наша задача - сохранить правду о войне для будущих поколений Юбилейный Курган Дружбы пройдёт в Себежском районе 7 июля Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Медовый фестиваль состоится в Пскове 17 августа
05 июля 2019
Медовый фестиваль состоится в Пскове 17 августа
С 1 октября оклады военных и правоохранителей вырастут на 4,3%
05 июля 2019
С 1 октября оклады военных и правоохранителей вырастут на 4,3%
Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы
05 июля 2019
Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы
Елена Полонская поблагодарила специалистов за порядок и чистоту на улицах Пскова в дни Ганзы
05 июля 2019
Елена Полонская поблагодарила специалистов за порядок и чистоту на улицах Пскова в дни Ганзы
Делегация Псковской области защищает заявку на включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
05 июля 2019
Делегация Псковской области защищает заявку на включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Молодые поэты могут подать заявку на участие в фестивале «Словенское поле» до 14 июля
04 июля 2019
Молодые поэты могут подать заявку на участие в фестивале «Словенское поле» до 14 июля
В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
04 июля 2019
В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод
04 июля 2019
Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод

Идет загрузка...