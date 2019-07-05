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С 1 октября оклады военных и правоохранителей вырастут на 4,3%

С 1 октября оклады военных и правоохранителей вырастут на 4,3%. Как сообщает ТАСС, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия этой категории граждан.

С учетом уровня инфляции с 1 октября будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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