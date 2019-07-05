23 красноармейца перезахоронят в Островском районе

10:55, 05 июля 2019, ПАИ

19 июля в 12:00 в Островском районе в Мемориальном комплексе «Линия Сталина» (деревня Холматка) перезахоронят останки 23 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор военно-исторического музея Псковской области Петр Гринчук.

Он отметил, что красноармейцы были найдены в этом году в ходе раскопок поисковой группы музея. Большинство останков обнаружены на территории Островского района. Имена погибших установить не удалось, так как медальонов и жетонов не было.

По словам Петра Гринчука, это не первое захоронение в пределах «Линии Сталина», здесь уже перезахоронили более 800 человек. Из них подавляющее число – военные, найденные преимущественно на линии.

«Линия Сталина» – неофициальное название мощной системы оборонительных сооружений и укрепленных районов вдоль западной границы СССР. Построена между 1928 и 1939 годами и имела общую длину около 1 тысячи 200 километров: от Карелии до Черного моря. Воссозданный «Островский укрепрайон», некогда фрагмент линии, сейчас представляет собой мемориальный комплекс.