0
11:45
Медовый фестиваль состоится в Пскове 17 августа
10:26
С 1 октября оклады военных и правоохранителей вырастут на 4,3%
10:01
Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы
09:50
Елена Полонская поблагодарила специалистов за порядок и чистоту на улицах Пскова в дни Ганзы
09:18
Делегация Псковской области защищает заявку на включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
22:46
Молодые поэты могут подать заявку на участие в фестивале «Словенское поле» до 14 июля
21:28
В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
Еще новости
Общество

23 красноармейца перезахоронят в Островском районе

Фото: Михаил Глущенко

19 июля в 12:00 в Островском районе в Мемориальном комплексе «Линия Сталина» (деревня Холматка) перезахоронят останки 23 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор военно-исторического музея Псковской области Петр Гринчук.

Он отметил, что красноармейцы были найдены в этом году в ходе раскопок поисковой группы музея. Большинство останков обнаружены на территории Островского района. Имена погибших установить не удалось, так как медальонов и жетонов не было.

По словам Петра Гринчука, это не первое захоронение в пределах «Линии Сталина», здесь уже перезахоронили более 800 человек. Из них подавляющее число – военные, найденные преимущественно на линии.

«Линия Сталина» – неофициальное название мощной системы оборонительных сооружений и укрепленных районов вдоль западной границы СССР. Построена между 1928 и 1939 годами и имела общую длину около 1 тысячи 200 километров: от Карелии до Черного моря. Воссозданный «Островский укрепрайон», некогда фрагмент линии, сейчас представляет собой мемориальный комплекс.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медовый фестиваль состоится в Пскове 17 августа
05 июля 2019
Медовый фестиваль состоится в Пскове 17 августа
С 1 октября оклады военных и правоохранителей вырастут на 4,3%
05 июля 2019
С 1 октября оклады военных и правоохранителей вырастут на 4,3%
Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы
05 июля 2019
Связь 4G заработала в районе Кургана Дружбы
Елена Полонская поблагодарила специалистов за порядок и чистоту на улицах Пскова в дни Ганзы
05 июля 2019
Елена Полонская поблагодарила специалистов за порядок и чистоту на улицах Пскова в дни Ганзы
Делегация Псковской области защищает заявку на включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
05 июля 2019
Делегация Псковской области защищает заявку на включение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Молодые поэты могут подать заявку на участие в фестивале «Словенское поле» до 14 июля
04 июля 2019
Молодые поэты могут подать заявку на участие в фестивале «Словенское поле» до 14 июля
В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
04 июля 2019
В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод
04 июля 2019
Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод

Идет загрузка...