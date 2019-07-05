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Общество

Программа военно-реконструкторского фестиваля «Прорыв линии Пантера»: Где и когда пройдет, что покажут

Фото: Михаил Глущенко

14 июля  в деревне Холматка Островского районе на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» пройдет военно-реконструкторский фестиваль «Прорыв линии Пантера».Детали программы мероприятия Псковскому агентству информации сообщил директор военно-исторического музея Псковской области Петр Гринчук.

Центральная часть фестиваля - реконструкция боев Псковско-Островской наступательной операции 1944 года с участием тяжёлой военной техники, артиллерии и автомобилей.

Фото: Михаил Глущенко

Также на фестивале будут представлены интерактивные экспозиции военного быта, продовольственные и сувенирные киоски, а по завершению фестиваля состоится концерт. Вход на фестиваль свободный.

Фото: Михаил Глущенко

С 10:00 начнут работать продовольственные и сувенирные киоски, а также интерактивные площадки, демонстрирующие солдатский быт враждующих сторон. Откроются выставки военной техники, которая будет задействована в ходе самой реконструкции: артиллерия и минометы, автомобили, бронетехника.

Фото: Михаил Глущенко

Сама реконструкция начнется в 13:00.

В реконструкции боев примут участие более 150 человек из клубов военно-исторической реконструкции Северо-Запада, а также представители Москвы и других регионов России. Также ожидается прибытие участников военно-исторических клубов из ближнего зарубежья.

По окончании действа зрители смогут остаться на торжественный концерт, который проведут псковские «Волонтеры Победы». Для удобства в зоне проведения фестиваля будет организовано несколько стоянок для автотранспорта и зона торговли.

Фото: Михаил Глущенко

Псковско-Островская наступательная операция советских войск проходила с 11 по 31 июля 1944 года. Советские войска 3-го Прибалтийского фронта сражались с частями сил немецкой 18-й армии. Красноармейцы прорвали хорошо подготовленную оборону противника (линия «Пантера»), освободили Псков и Остров и развили наступление вглубь Прибалтики.

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