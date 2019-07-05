22-е межрегиональные соревнования «Школа безопасности» состоятся в Псковской области

11:20, 05 июля 2019, ПАИ

С 8 по 12 июля в деревне Вашина Гора Печорского района пройдут 22-е межрегиональные соревнования «Школа безопасности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками школы станут более 200 человек в возрасте от 13 до 17 лет из регионов Северо-Западного федерального округа.

Запланированы состязания в младшей и старшей возрастных группах. Ребята посоревнуются в дисциплинах: «Ориентирование по выбору», «Полоса препятствий», «Комплексное силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы», «Визитная карточка», «Маршрут выживания» и «Пожарная эстафета».

С 13 по 17 мая в Псковской области проходил региональный этап. Там и определились сильнейшие команды области для участия в межрегиональных соревнованиях.

Организаторами мероприятия выступают Главное Управление МЧС России по Псковской области, Центр детского и юношеского туризма Псковской области и региональный комитет по образованию.