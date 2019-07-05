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Общество

Псковские спасатели приступили к работам в городе Тулун Иркутской области

Спасатели из Псковской области приступили к работам в городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка в июне 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Иркутскую область прибыли 10 спасателей Аварийно-спасательной службы Псковской области. Решение направить псковских спасателей в пострадавший регион принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

5 июля псковские спасатели приступили к очистке территории детского сада от элементов деревянных конструкций, а также к выполнению работ по оказанию адресной помощи населению.

В Тулуне остаются подтопленными 1907 жилых домов, в которых проживают 5721 человек, в том числе 1242 ребенка, 1907 приусадебных участков. 

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