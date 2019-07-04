Более 20 тонн семян газонных трав не пропустили через границу псковские специалисты

12:34, 05 июля 2019, ПАИ

На российско-эстонской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» специалистами Управления Россельхознадзора пресечен ввоз через госграницу 23,4 тонны «небезопасной» американской смеси газонных трав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Семена перевозили из Эстонии в Тульскую область. Страной производителем являются Соединенные штаты Америки. При проведении карантинного фитосанитарного контроля выявилось нарушение федерального закона №206 «О карантине растений». Ввоз подкарантинной продукции в целях ее посева или посадки в этом случае запрещен.

Было закрыто перемещение для всей партии товара в Россию.