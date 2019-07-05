Расселение аварийного жилищного фонда в Новоржевском районе пройдет в 2019 году

13:22, 05 июля 2019, ПАИ

Расселение 590 квадратных метров аварийного жилищного фонда в Новоржевском районе пройдет в 2019 году, сообщил заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов в ходе пресс-конференции 5 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он пояснил, что программа по расселению аварийного жилищного фонда рассчитана до 2025 года, и в двух других районах области этот процесс начнется уже в следующем году. «Процесс этот не заканчивается, он постоянный», – заверил Василий Осипов и отметил, что будет вестись работа с Минстроем, чтобы для домов, признанных аварийными до 2017 года, «вырисовывались перспективы». Пока для таких зданий, по его словам, расселение запланировано только после 2025 года.

Василий Осипов рассказал, что в этом году введут 225 тысяч квадратных метров нового жилья, при этом 126 тысяч уже ввели.