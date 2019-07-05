Василий Осипов: К 2024 году 80 % федеральных дорог в Псковской области должны отвечать требованиям безопасности

13:20, 05 июля 2019, ПАИ

Власти Псковской области прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности на дорогах. Это касается, в том числе, состояния транспортных артерий. Заместитель губернатора региона Василий Осипов отметил, что в настоявшее время в Псковской области только 30 % дорог отвечают критериям качества и безопасности, передает с пресс-конференции корреспондент Псковского агентства информации.

«Здесь можно говорить, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - тот инструментарий, который должен увеличить процент автодорог, которые будут соответствовать критериям качества и безопасности», - сказал вице-губернатор и добавил, что «к 2024 году этот процент должен увеличиться до 80% для федеральных и 50% для региональных».

В числе мероприятий, проводимых властями региона в этом направлении, стал повышенный контроль за качеством выполнения ремонта автодорог. Михаил Ведерников, губернатор области, лично выезжает на участки, дает оценку ремонтным работам.

Так, в Пскове в мае этого года от подрядчиков потребовали выйти на гарантийные участки улиц после «прогулки» главы региона с главой администрации города.