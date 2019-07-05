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Общество

В 2019 году начнется модернизация объектов водоснабжения в Великих Луках

В 2019 году Псковская область получит финансирование в размере 35 млн рублей на мероприятия программы «Чистая вода». Эти средства поступят из федерального бюджета. Такие данные озвучил 5 июля заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе встречи с журналистами заместитель главы региона отметил, что на 2019 год поставлена задача получить финансирование на модернизацию коммунальных систем из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Он сообщил, что комитет по строительству и ЖКХ Псковской области плотно занимается этой работой, и две заявки на модернизацию теплоснабжения и водоснабжения Пскова, на 267 млн рублей и 176 млн рублей соответственно, уже одобрены.

Работы по улучшению качества питьевой воды будут проводиться не только в столице региона, но и в других населенных пунктах.

В текущем году «начнется модернизация объектов водоснабжения в Великих Луках».

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