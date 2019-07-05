В Пскове выступит военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии

14:07, 05 июля 2019, ПАИ

8 июля в 13:00 в концертном зале Дома офицеров в Пскове выступит военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Оркестр с 90-летней историей становился неоднократным лауреатом всероссийского смотра-конкурса штатных военных оркестров войск правопорядка, лауреатом всероссийского фестиваля солдатской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» (Сочи), участником международных фестиваля военных оркестров «Виват, Санкт-Петербург!», «Фанфары Казани» (Казань), «Война и Мир» (Севастополь) и фестиваля «Эскери Керней» (Астана, Казахстан), всероссийского фестиваля «Фанфары вологодского кремля» (Вологда).

В программе прозвучат оркестровые миниатюры, музыка кино и мировые джазовые хиты. Солисты оркестра: лауреат всероссийских конкурсов, финалист телевизионного шоу «Живой звук» на канале Россия-1 Денис Яковлев и лауреат всероссийских конкурсов Юлия Мурашкина.

Художественный руководитель оркестра – подполковник Максим Кончин. Начальник оркестра - подполковник Евгений Чубарев.

Вход на концерт свободный.

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