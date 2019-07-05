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Общество

Региональные власти намерены сделать Псковпассажиравтотранс безубыточным предприятием

Власти Псковской области предпринимают пакет мер для вывода предприятия «Псковпассажиравтортранс» из кризиса. Сверхзадача, как заявил 5 июля вице-губернатор Василий Осипов, - сделать компанию безубыточной. Об этом разговор зашел на встрече с журналистами региона.

Заместитель губернатора подчеркнул, что в свой первый день работы он побывал на предприятии, с тех пор прошла не одна встреча с руководством автобусного парка.

«С руководством мы встречаемся часто, чтобы стабилизировать ситуацию и определить вектор выхода его из кризиса. Самый легкий путь - увеличение стоимости тарифов, и что-то в этом отношении придется сделать. Но это социально значимый момент, так как доходы псковичей не растут такими темпами. Поэтому здесь будем действовать осторожно», - заявил Василий Осипов.

Он уточнил, что на данный момент у предприятия 508 автобусов, 43% изношены на 100%.

«Уже есть десяток пунктов, которые надо реализовать, чтобы предприятие выходило из кризиса и работало бы безубыточно. Мы плотно работаем, чтобы положительный вектор был», - добавил вице-губернатор.

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