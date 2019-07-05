Александр Седунов об обеспечении школ Пскова учебниками: Есть задачи, и они будут выполняться

14:49, 05 июля 2019, ПАИ

«Мы должны, и мы обеспечим детей учебниками - есть задачи, и они будут выполняться», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на заседании в Псковской городской Думе во время обсуждения вопроса обеспечения образовательных учреждений Пскова учебниками и учебными пособиями на 2019-2020 учебный год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Александр Седунов рассказал псковским депутатам о реализации национального проекта «Образование», который планируется завершить к 2024 году. По его словам, упор делается на внедрение так называемой «Российской электронной школы», а это значит, что в рамках данного проекта принципиальное значение имеет переход на электронные версии учебников и, соответственно, техническое оснащение школ. Александр Седунов отметил, что в Пскове наблюдается нехватка бумажных учебников, и необходим электронный ресурс, способный заполнить эту нишу и восполнить нужду в учебных пособиях. Также он подчеркнул, что необходимо развитие школьных библиотек, которые могли бы служить надежным источником не только учебников, но и литературой для внеклассного чтения.

Александр Седунов отметил, что в Пскове должен увеличиваться бюджет на расходы по учебной части, так как в городе ежегодно растёт количество учащихся, а в школах вводятся новые, ранее не изучаемые предметы. Он также сообщил, что с 2018 года вводится новый блок учебников для коррекционных школ, и есть федеральный стандарт, требованиям которого все учебные пособия должны отвечать. По его словам, это создает некоторые трудности в приобретении необходимого количества учебных материалов в школы Пскова.

По мнению Александра Седунова, для решения в Пскове проблемы с нехваткой учебников необходимо произвести точные расчеты того, что уже имеется и четко выверить потребность. Исходя из этих двух составляющих необходимо закладывать бюджет на новый учебный год.