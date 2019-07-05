В Пскове обсудили проблему нехватки учебников в школах города

14:28, 05 июля 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы в рамках депутатского часа обсудили проблему нехватки учебников в школах города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Перед парламентариями выступил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, который рассказал о реализации нацпроекта «Образование» в регионе и озвучил варианты решения проблемы с нехваткой учебников в школах Пскова.

Заместитель начальника управления образования администрации Пскова Светлана Котова отметила, что электронная версия учебника тоже должна быть лицензированной, а такая версия учебника стоит столько же, сколько бумажная. «Издательство учебников давно стало бизнесом, и цена на них неконтролируемо меняется каждый год» - подчеркнула она.

Депутат Псковской гордумы, директор «Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Любовь Николаева отметила, что школы совсем не против перехода на электронную версию учебников. «Да и детям удобнее ходить с одной флешкой, чем с большими рюкзаками за спиной,» - добавила она.

В течение часа депутаты и представители управления образования обсуждали существующие проблемы и возможные пути решения вопроса с обеспечением учащихся учебными пособиями. По итогу совещания исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская предложила выйти в областное Собрание депутатов с инициативой о выделении бюджетных средств на покупку учебников на предстоящий год.