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Общество

В июле поздравления президента получит 71 долгожитель Псковской области

В июле поздравления президента Владимира Путина получит 71 долгожитель Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

По традиции ветераны Великой Отечественной войны, отмечающие юбилейные дни рождения, получают поздравления от президента Российской Федерации. В этом месяце именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина будут направлены в адрес 71 долгожителя Псковской области – ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, отмечающих в июле юбилейные дни рождения – 90 и 95 лет.

49 пенсионеров региона в июле отметят 90-летие, 22 человека – 95-летие. Из общего числа юбиляров 61 женщина и 10 мужчин. Больше всего июльских юбиляров проживает в Великолукском, Островском, Порховском, Новосокольническом, Себежском, Дедовичском районах, Пскове и Себеже.

С 2011 года специалисты отделения Пенсионного фонда России по Псковской области ежемесячно собирают и представляют в администрацию президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

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