Псковская область вошла в топ-20 привлекательных для иностранных туристов регионов

14:50, 05 июля 2019, ПАИ

Псковская область вошла в топ-20 привлекательных для иностранных туристов регионов, сообщает «Комсомольская правда». Псков и область, где совсем недавно завершились международные Ганзейские дни, в этом списке занимают 19-е место.

Большинство иностранцев, приезжая в Россию, чаще всего останавливаются в Москве, на втором месте - Санкт-Петербург и его исторические окрестности.

Туристов из-за рубежа интересуют также Краснодарский край, Адыгея и Ростовская область. Во второй пятерке оказались Свердловская область, Татарстан, Смоленская и Воронежская области, Башкоторстан.

Затем следуют Челябинская область, Ставропольский край, Калиниградская, Тульская, Владимирская, Самарская, Тверская и Нижегородская области. На 20-м месте рейтинга расположилась Новосибирская область.