0
15:44
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
15:12
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
15:10
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
14:50
Псковская область вошла в топ-20 привлекательных для иностранных туристов регионов
14:30
Аркадий Мурылев призвал бизнес-сообщество поддержать переиздание «В горящем Грозном»
14:01
Региональные власти намерены сделать Псковпассажиравтотранс безубыточным предприятием
13:50
Схема движения на улице Юбилейной в Пскове изменится после ремонта
Еще новости
Общество

ГАИ Белоруссии намерено разграничить степени опьянения водителей

Степени опьянения хотят ввести в Белоруссии, на основании данной классификации будут наказывать нетрезвых водителей. Как пишет БЕЛТА, об этом заявил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

По его мнению, следует ввести последовательность степеней опьянения с 0,3 ‰ алкоголя в крови, а далее 0,8 ‰ и после 0,8 ‰. Учитывая степень опьянения и будет применятся соответствующее наказание.

Дмитрий Корзюк добавил, что правки в административное законодательство уже согласованы со всеми заинтересованными лицами и ужесточение наказания за нетрезвое вождение поддержано. По его словам, при переработке кодекса об административным правонарушениях планируется ввести новую норму.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
05 июля 2019
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
05 июля 2019
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
05 июля 2019
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
Псковская область вошла в топ-20 привлекательных для иностранных туристов регионов
05 июля 2019
Псковская область вошла в топ-20 привлекательных для иностранных туристов регионов
Аркадий Мурылев призвал бизнес-сообщество поддержать переиздание «В горящем Грозном»
05 июля 2019
Аркадий Мурылев призвал бизнес-сообщество поддержать переиздание «В горящем Грозном»
Региональные власти намерены сделать Псковпассажиравтотранс безубыточным предприятием
05 июля 2019
Региональные власти намерены сделать Псковпассажиравтотранс безубыточным предприятием
Схема движения на улице Юбилейной в Пскове изменится после ремонта
05 июля 2019
Схема движения на улице Юбилейной в Пскове изменится после ремонта
Василий Осипов: К 2024 году 80 % федеральных дорог в Псковской области должны отвечать требованиям безопасности
05 июля 2019
Василий Осипов: К 2024 году 80 % федеральных дорог в Псковской области должны отвечать требованиям безопасности

Идет загрузка...