ГАИ Белоруссии намерено разграничить степени опьянения водителей

15:14, 05 июля 2019, ПАИ

Степени опьянения хотят ввести в Белоруссии, на основании данной классификации будут наказывать нетрезвых водителей. Как пишет БЕЛТА, об этом заявил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

По его мнению, следует ввести последовательность степеней опьянения с 0,3 ‰ алкоголя в крови, а далее 0,8 ‰ и после 0,8 ‰. Учитывая степень опьянения и будет применятся соответствующее наказание.

Дмитрий Корзюк добавил, что правки в административное законодательство уже согласованы со всеми заинтересованными лицами и ужесточение наказания за нетрезвое вождение поддержано. По его словам, при переработке кодекса об административным правонарушениях планируется ввести новую норму.