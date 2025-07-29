Самый безопасный для фигуры вид мороженого назвала диетолог

22:24, 29 июля 2025, ПАИ

Сорбет является самым безопасным для фигуры видом мороженого, рассказала врач – диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в интервью «Радио 1».

Наталья Лазуренко напомнила, что мороженое – это десерт, а не замена полноценного приёма пищи. Лучше выбирать фруктовые варианты, такие как сорбет, который может стать лёгким перекусом и не сильно повлияет на общую калорийность рациона.

Ранее заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов рассказал в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, какие витамины наиболее важны для мозга.