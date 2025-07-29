Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Самый безопасный для фигуры вид мороженого назвала диетолог

Сорбет является самым безопасным для фигуры видом мороженого, рассказала врач – диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в интервью «Радио 1».

Наталья Лазуренко напомнила, что мороженое – это десерт, а не замена полноценного приёма пищи. Лучше выбирать фруктовые варианты, такие как сорбет, который может стать лёгким перекусом и не сильно повлияет на общую калорийность рациона.

Ранее заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов рассказал в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, какие витамины наиболее важны для мозга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2025

Число вызовов аварийно-спасательной службы в Псковской области выросло за неделю

29 июля 2025

В Пскове завершился второй день проекта «Летний институт – 2025»

29 июля 2025

Офис регионального отделения «Деловой России» открылся в Пскове
29 июля 2025

Самый безопасный для фигуры вид мороженого назвала диетолог
29 июля 2025

Наталья Фёдорова оценила готовность Тямшанской гимназии к новому учебному году
29 июля 2025

В Пскове прошёл регэтап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии»
29 июля 2025

Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной больнице
29 июля 2025

Искусство спасения искусства: в Псковском музее-заповеднике прошли учения МЧС России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...