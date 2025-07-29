Число вызовов аварийно-спасательной службы в Псковской области выросло за неделю

23:50, 29 июля 2025, ПАИ

С 21 по 27 июля сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области совершили 30 выездов. Десять вызовов были ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Пять вызовов касались ликвидаций последствий ДТП, два – идентификации взрывоопасных предметов. Четыре раза сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения, ещё три – в поисках людей в природной среде. Четыре вызова попали в категорию «прочие». Два раза спасатели выезжали на водные объекты, из них на водолазные работы – один раз. В рамках проведения водолазных работ извлечён один труп.

При проведении поисковых работ в природной среде найдено три человека.

Напомним, с 14 по 20 июля аварийно-спасательная служба Псковской области совершила 25 выездов.