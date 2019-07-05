Школу электронных услуг открывает Кадастровая палата в Псковской области

15:29, 05 июля 2019, ПАИ

8 июля Кадастровая палата по Псковской области открывает Школу электронных услуг, где можно будет научиться использовать электронные сервисы портала Росреестра. Занятия в школе будут бесплатными, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Уроки будут проходить по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:00. Специалисты Кадастровой палаты обучат всех желающих работе с электронными сервисами Росреестра: представление документов на государственную регистрацию и государственный кадастровый учёт в электронном виде, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Пройти обучение могут все, кому это интересно и необходимо: граждане, представители строительных компаний, кредитных организаций, агентств недвижимости, кадастровых инженеров, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Занятия будут проходить по адресу: Псков, улица Рабочая, 11. Необходима предварительная регистрация по телефону (8112) 649-301 (доб. 2110).