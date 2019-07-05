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Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня

Решение о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса позволит сохранить уникальность всех псковских исторических комплексов и музейных экспозиций, которые вошли в состав объединенного музея-заповедника. Благодаря этому будет создан музей нового уровня. Такое мнение высказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на рабочем совещании в администрации области 5 июля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор подчеркнула, что до принятия этого решения была проведена большая подготовительная работа. Она также поблагодарила от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова министерство культуры за особое внимание, высокий уровень поддержки и содействие в решении всех рабочих вопросов.

Вера Емельянова также выразила слова благодарности всем специалистам, которые проводили работу по объединению Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» в единое федеральное учреждение. Она подчеркнула, что проведенная работа позволит создать на территории Псковской области уникальное музейное объединение федерального уровня.

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