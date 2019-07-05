В Архангельске мошенники используют квитанции с печатью псковской фирмы

15:46, 05 июля 2019, ПАИ

Жители Архангельска жалуются на мошенников, которые представляются сотрудниками якобы существующей фирмы «Регион газ», показывая квитанции с печатью компании из Пскова. Как сообщает портал «Эхо Севера», злоумышленники предлагают замену газового оборудования.

При этом подчеркивается, что мошенники «настырные и наглые»: подолгу стучатся в двери, показывают удостоверения и говорят о своей официальности.

Страдают от аферистов преимущественно пожилые люди. «Эхо Северо» приводит информацию, согласно которой однажды один из мошенников вошел в квартиру спецназовца и был уведомлен о перспективе «быть утопленным в унитазе».

Жители Архангельска рассказывают, что преимущественно мошенники предлагают замену шлангов, демонтаж счётчика, обратную установку, замену крана. По сведениям очевидцев, автомобили, на которых приезжают злоумышленники, имеют государственный регистрационный знак 35-го региона (Вологды).

Фирм с названием «Регион газ» по России более десятка. В Архангельске фирмы с таким названием не зарегистрировано, как в Пскове и Вологде.