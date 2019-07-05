Амстердам не сможет принять конкурс «Евровидение - 2020»

16:22, 05 июля 2019, ПАИ

Столица Нидерландов Амстердам не сможет принять конкурс «Евровидение - 2020», поскольку в этот момент в городе будут заняты все подходящие площадки, сообщает РИА Новости.

Планировалось, что «Евровидение» состоится в стенах крытой арены Ziggo Dome, однако городским властям не удалось перенести ранее запланированные для проведения на арене мероприятия. Попытки найти другое место для проведения конкурса не увенчались успехом. «Мы осознаем, что это вызовет серьезное огорчение у многих жителей города», — говорится в заявлении мэрии.

Теперь за право провести «Евровидение» будут бороться такие города Нидерландов как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Гаага и Бреда в борьбе участвовать отказались.

В этом году конкурс проходил в Израиле. Победу одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте оказался российский певец Сергей Лазарев.