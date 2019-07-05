0
18:19
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
17:42
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
16:51
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
16:18
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
15:53
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
15:44
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
15:12
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

В Великобритании в мусорке обнаружили секретные документы из химлаборатории

В Великобритании на севере Лондона на одной из автостоянок были найдены документы с паролями к компьютерным системам секретной химической лаборатории, и информацией о ее сотрудниках. Об этом сообщают российские федеральные СМИ. Что причательно - кто-то выбросил все это в мусорный бак.

Речь идёт о документах военного центра исследования отравляющих веществ в Портон-Дауне. По данным ряда СМИ, сотрудники именно этого исследовательского центра изучали вещество, которым в марте 2018 года были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Один из британских военных экспертов назвал случившееся «мечтой террориста». Кто выбросил секретные документы в мусорку неизвестно. Сейчас британское министерство обороны пытается отыскать виновных. Всего были найдены несколько тысяч документов. Согласно материалу, они относятся к разным периодам времени - от начала 1980 года до конца 2017 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
05 июля 2019
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
05 июля 2019
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
05 июля 2019
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
05 июля 2019
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
05 июля 2019
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
05 июля 2019
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
05 июля 2019
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
05 июля 2019
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева

Идет загрузка...