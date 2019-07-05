В Великобритании в мусорке обнаружили секретные документы из химлаборатории

16:52, 05 июля 2019, ПАИ

В Великобритании на севере Лондона на одной из автостоянок были найдены документы с паролями к компьютерным системам секретной химической лаборатории, и информацией о ее сотрудниках. Об этом сообщают российские федеральные СМИ. Что причательно - кто-то выбросил все это в мусорный бак.

Речь идёт о документах военного центра исследования отравляющих веществ в Портон-Дауне. По данным ряда СМИ, сотрудники именно этого исследовательского центра изучали вещество, которым в марте 2018 года были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Один из британских военных экспертов назвал случившееся «мечтой террориста». Кто выбросил секретные документы в мусорку неизвестно. Сейчас британское министерство обороны пытается отыскать виновных. Всего были найдены несколько тысяч документов. Согласно материалу, они относятся к разным периодам времени - от начала 1980 года до конца 2017 года.