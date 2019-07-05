Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области

16:18, 05 июля 2019, ПАИ

В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов достижения целей и показателей региональных проектов по направлению «Экология». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

О реализации регионального проекта «Чистая страна» рассказала заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Можжина. По её словам, планируются по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В том числе работы по ликвидации свалки в границах Пскова и нефтешлакового хранилища в Невеле.

В работе по улучшению экологических условий в регионе принимают участие и волонтеры. По состоянию на июнь в экологических акциях в районах Псковской области приняли участие более 2000 человек, результатом стала уборка берегов 18 водных объектов.

В этом году планируется завершить работы по расчистке территории Псковского озера в районе деревни Шартово Печорского района. Руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев предложил организовать выездное совещание рабочей группы в Печорский район.

До 2024 года по проекту «Сохранение уникальных водных объектов Псковской области» будет выполнена расчистка участков рядом с Псковско-Чудским озером и очистка водных зон. Это должно создать благоприятные экологические условия для людей в населенных пунктах: Кулье, Шартово, Медли, Колпино (Печорский район), а также Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино (Гдовский район).

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. доложил, что совместно с региональным оператором по ТКО в районах ведется работа по ликвидации свалок. На заседании принято решение составить двухлетний план-график уборки несанкционированных свалок. Планируется, что график будет оперативно корректироваться на основании сообщений граждан и представителей муниципалитетов.

Также областные власти подали в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявку на софинансирование обустройства по проекту создания в регионе экотехнопарков на 2020 год.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2019 году запланировано проведение работ по обустройству водоводов в Великих Луках и в деревне Переслегино Великолукского района. Стоимость работ составит 35 млн рублей.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов рассказал о реализации регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области».

Благодаря участию региона в нацпроекте «Экология», планируется, что к 2024 году в Псковской области площадь восстановленных лесов увеличится до 11,5 тыс га, что втрое больше показателей нынешнего года. В этом году площадь лесовосстановления запланирована в объеме 3,7 тыс гектара.

Виктор Мусатов отметил, что увеличение площади восстановленных лесов планируется достичь за счет увеличения площадей посадки сеянцев, саженцев и увеличения числа посадочного материала.

Виктор Мусатов подчеркнул, что в Псковской области с 2019 года ведется активная работа по региональному проекту «Сохранение лесов Псковской области», разработанного в рамках нацпроекта «Экология». На данный момент по темпам лесовосстановления Псковская область является одним из лидеров в Северо-Западном федеральном округе.

На сегодня общая площадь земель лесного фонда Псковской области составляет почти 2,4 млн гектаров. В том числе почти 650 тысяч гектаров — защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов.