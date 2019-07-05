0
18:19
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
17:42
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
16:51
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
16:18
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
15:53
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
15:44
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
15:12
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Администрация женской консультации в Пскове отреагировала на пост в соцсетях

В женской консультации в Пскове были устранены недочеты после появления поста горожанки в социальных сетях.

Псковичка Елена Демченкова разместила у себя в Instagram сообщение с фотографией и пожаловалась на то, что в туалете медучреждения не было ни бумаги, ни мыла, ни стульчаков.

Позже она опубликовала другой пост, в котором сообщила, что глава комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко ответила ей и заверила, что связалась с главврачом учреждения и ситуация будет исправлена.

А чуть позже псковичка опубликовала фото с уже исправленными недочетами. «Только что прислали из комитета по здравоохранению. Довольно быстро среагировали, это радует», - написала псковичка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
05 июля 2019
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
05 июля 2019
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
05 июля 2019
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
05 июля 2019
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
05 июля 2019
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
05 июля 2019
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
05 июля 2019
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
05 июля 2019
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева

Идет загрузка...