Администрация женской консультации в Пскове отреагировала на пост в соцсетях

17:52, 05 июля 2019, ПАИ

В женской консультации в Пскове были устранены недочеты после появления поста горожанки в социальных сетях.

Псковичка Елена Демченкова разместила у себя в Instagram сообщение с фотографией и пожаловалась на то, что в туалете медучреждения не было ни бумаги, ни мыла, ни стульчаков.

Позже она опубликовала другой пост, в котором сообщила, что глава комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко ответила ей и заверила, что связалась с главврачом учреждения и ситуация будет исправлена.

А чуть позже псковичка опубликовала фото с уже исправленными недочетами. «Только что прислали из комитета по здравоохранению. Довольно быстро среагировали, это радует», - написала псковичка.