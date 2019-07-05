Администрация женской консультации в Пскове отреагировала на пост в соцсетях
В женской консультации в Пскове были устранены недочеты после появления поста горожанки в социальных сетях.
Псковичка Елена Демченкова разместила у себя в Instagram сообщение с фотографией и пожаловалась на то, что в туалете медучреждения не было ни бумаги, ни мыла, ни стульчаков.
Позже она опубликовала другой пост, в котором сообщила, что глава комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко ответила ей и заверила, что связалась с главврачом учреждения и ситуация будет исправлена.
А чуть позже псковичка опубликовала фото с уже исправленными недочетами. «Только что прислали из комитета по здравоохранению. Довольно быстро среагировали, это радует», - написала псковичка.