Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы

17:44, 05 июля 2019, ПАИ

В Псковской области вечером 5 июля при грозах ожидается кратковременное усиление ветра, его порывы могут достигать 16 метров в секунду, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Непогода затронет в ближайшие три часа преимущественно западные районы области.

Спасатели рекомендуют закрыть окна, убрать коробки и бельё со двора и балконов. Автовладельцам советуют поставить машину в гараж, а при его отсутствии припарковать транспорт вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, например, рекламных щитов.

На улице рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).