Около 200 человек поучаствовали в фестивале сказочной Купалы в Палкино

19:24, 05 июля 2019, ПАИ

В Палкино около 200 человек из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии стали участниками купальских гуляний с руководителем «Имперского русского балета», заслуженным деятелем искусств Гедиминасом Тарандой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы фестиваля сказочной Купалы.

Праздник проходил на поселковом стадионе, где была развернута большая торговая и ремесленная ярмарка «Палкинское гостеприимство». Там можно было приобрести изделия местных мастеров и мастериц, пироги, варенье, соленья, ягоды и другие угощения.

Жители и гости Палкино приняли участие в различных мероприятиях: «Встреча Костромы и Купалы», «Таинство святого омоложения» - умывание через хвойные, дубовые и цветочные венки. Также гости праздника добывали «чистый огонь», водили хоровод и участвовали в различных купальских играх.