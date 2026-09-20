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Митрополит Матфей поучаствовал в проводах мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Митрополит Матфей принял участие в проводах мощей святителя Спиридона Тримифунтского за пределы России, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: ПАИ

20 сентября по окончании завершающего молебна и поклонения мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель Комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, и викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси епископ Егорьевский Мефодий передали ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского иерею Эвангелосу Кутрасу, клирику Керкирской митрополии, после чего мощи отправились в Казахстан.

Проводить святыню за пределы России у храма Христа Спасителя собрались многочисленные верующие и духовенство города Москвы.

Напомним, 17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу. На Псковскую землю святыня прибыла 31 августа по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что среди более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона. За несколько дней в Пскове деснице святителя Спиридона Тримифунтского поклонилось 20 тысяч верующих, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин.

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