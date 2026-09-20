Наталья Мельникова назвала прошедшую избирательную кампанию знаковой для Псковской области

22:40, 20 сентября 2026, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября, назвала прошедшую избирательную кампанию одной из самых ярких в своей политической жизни и поблагодарила жителей региона за участие в выборах.

«Сегодняшняя избирательная кампания – четвёртая в моей жизни. Каждая была по-своему сложной и интересной. Но эта была как никогда интересна. Я хочу поблагодарить жителей региона за оценку реальных результатов работы правительства, губернатора, Законодательного Собрания», – сказала Наталья Мельникова.

По её словам, жители региона в ходе кампании активно задавали вопросы, участвовали в прямых эфирах и вступали в диалог с представителями власти.

«Эта избирательная кампания показала, что люди хотят быть вместе, чувствовать себя единой командой. Многие говорили об этом. Уважаемые жители, спасибо огромное, что не боялись задавать вопросы, что выходили в прямые эфиры, входили в диалог, не были равнодушными, проявили гражданскую позицию и пришли на выборы», – отметила сенатор.

Наталья Мельникова подчеркнула, что перед избранными депутатами теперь стоит большая работа и ответственность за оказанное доверие.

«Эта избирательная кампания стала знаковой, показала, что мы все вместе хотим двигаться к успешной России и региону, что мы все едины. Команда, которая сейчас работает, даёт результаты, которыми мы можем гордиться. Понимаем, что ждёт большая работа. Депутатам будет непросто оправдать доверие граждан, но очень почётно», – сказала Наталья Мельникова.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.